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Рой Кін – найжорстокіший сучий син, якого я зустрічав, – Ховард

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Рой Кін – найжорстокіший сучий син, якого я зустрічав, – Ховард
Рой Кін / Metro

Колишній воротар збірної США Тім Ховард поділився думкою щодо свого екс-партнера по Манчестер Юнайтед Роя Кіна.

За свою кар'єру я виступав з неймовірною кількістю чудових футболістів і лідерів, але ніхто не був кращим за Роя Кіна, з яким ми були партнерами в МЮ.

Рой Кін знищив Манчестер Юнайтед за провал із Вест Хемом

Він був найжорсткішим сучим сином з усіх, кого я коли-небудь зустрічав. Він був просто чудовий. Немов тренер, він вчив мене бути стійким і ніколи не втрачати віру в себе. Я взяв дуже багато від нього й використовував протягом усього свого подальшого шляху. А потім намагався передати наступному поколінню", – цитує Ховарда ESPN.

Нагадаємо, Ховард, який довго виступав в АПЛ, завершив кар'єру наприкінці вересня. Останнім його клубом став Колорадо Рапідс.

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