Роуз зробив сенсаційний прогноз щодо майбутнього Почеттіно

Оборонець англійського Ньюкасла Денні Роуз, який грав під керівництвом Маурісіо Почеттіно в лондонському Тоттенхемі, висловив цікаву думку щодо майбутнього місця роботи аргентинського фахівця.

"Не маю сумніву, що це буде великий клуб. Ця його працездатність походить від Б'єлси.

Ньюкасл заплатить Тоттенхему за Почеттіно – є нюанс

Я добре знаю Поча, він захоплюється Б'єлсою. І своє ставлення до роботи він перейняв у нього. Де Почеттіно продовжить кар'єру? Зрештою, він очолить Манчестер Юнайтед", – розповів Роуз у подкасті The Lockdown Tactics.

До слова, Маурісіо Почеттіно перебуває без роботи з листопада, коли був звільнений із Тоттенхема через невдалий старт сезону. Аргентинський фахівець є головним претендентом на посаду керманича Ньюкасла, якщо аравійські інвестори закриють угоду про купівлю "сорок".

"Не знав, що в мене така велика родина": найкращий футболіст в історії АПЛ шокує – він бив Роналду та інших грандів