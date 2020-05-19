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Роуз зробив сенсаційний прогноз щодо майбутнього Почеттіно

21:41 214 Читать на русском
Роуз зробив сенсаційний прогноз щодо майбутнього Почеттіно
Роуз і Почеттіно / ФК Тоттенхем

Оборонець англійського Ньюкасла Денні Роуз, який грав під керівництвом Маурісіо Почеттіно в лондонському Тоттенхемі, висловив цікаву думку щодо майбутнього місця роботи аргентинського фахівця.

"Не маю сумніву, що це буде великий клуб. Ця його працездатність походить від Б'єлси.

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Я добре знаю Поча, він захоплюється Б'єлсою. І своє ставлення до роботи він перейняв у нього. Де Почеттіно продовжить кар'єру? Зрештою, він очолить Манчестер Юнайтед", – розповів Роуз у подкасті The Lockdown Tactics.

До слова, Маурісіо Почеттіно перебуває без роботи з листопада, коли був звільнений із Тоттенхема через невдалий старт сезону. Аргентинський фахівець є головним претендентом на посаду керманича Ньюкасла, якщо аравійські інвестори закриють угоду про купівлю "сорок".

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ньюкасл Ньюкасл Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Денні Роуз Денні Роуз
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