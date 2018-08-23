Роуз покине Тоттенхем, Алдервейрелд залишається

Лівий вінгбек Тоттенхема Денні Роуз покине клуб цього літа, тоді як Тобі Алдервейрелд продовжить виступи в білій футболці.

Тоттенхем може попрощатись із Денні Роузом, повідомляє Evening Standard. Його та Тобі Алдервейрелда пов'язували з переходом в інші клуби, але піти може лише один.

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Саме англієць є претендентом на вихід, тоді як бельгієць продовжить виступати у складі "шпор". Раніше повідомлялось, що Роуз може стати партнером Євгена Коноплянки в Шальке, але пізніше повідомили про інтерес ПСЖ, і Маурісіо Почеттіно радий відпустити латераля у Францію.

Нагадаємо, Тоттенхем став першим європейським клубом, який не здійснив жодного придбання протягом трансферного вікна.

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