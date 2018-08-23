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Роуз покине Тоттенхем, Алдервейрелд залишається

11:09 248 Читать на русском
Роуз покине Тоттенхем, Алдервейрелд залишається
Денні Роуз / ФК Тоттенхем

Лівий вінгбек Тоттенхема Денні Роуз покине клуб цього літа, тоді як Тобі Алдервейрелд продовжить виступи в білій футболці.

Тоттенхем може попрощатись із Денні Роузом, повідомляє Evening Standard. Його та Тобі Алдервейрелда пов'язували з переходом в інші клуби, але піти може лише один.

Відкриття стадіону Тоттенхема відкладене через проблеми з системою безпеки

Саме англієць є претендентом на вихід, тоді як бельгієць продовжить виступати у складі "шпор". Раніше повідомлялось, що Роуз може стати партнером Євгена Коноплянки в Шальке, але пізніше повідомили про інтерес ПСЖ, і Маурісіо Почеттіно радий відпустити латераля у Францію.

Нагадаємо, Тоттенхем став першим європейським клубом, який не здійснив жодного придбання протягом трансферного вікна.

Тоттенхем здійснює секретні платежі Футбольній асоціації за оренду Вемблі

Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Денні Роуз Денні Роуз Тобі Алдервейрелд Тобі Алдервейрелд Тоттенхем Тоттенхем Англія
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