Роуз може перейти в Марсель

Марсель зацікавився лівим захисником Тоттенхема Денні Роузом.

Захисник Тоттенхема Денні Роуз може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1. За інформацією France Football, англійцем активно цікавиться Марсель.

Роуз покине Тоттенхем, Алдервейрелд залишається

Раніше повідомлялось про інтерес зі сторони ПСЖ, але парижани узгодили трансфер Хуана Берната з Баварії.

Цього літа Марсель прагнув підписати форварда Ніцци Маріо Балотеллі, але перехід у підсумку зірвався.