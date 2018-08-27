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Роуз може перейти в Марсель

23:58 5 Читать на русском
Роуз може перейти в Марсель
Денні Роуз (справа) / АПЛ

Марсель зацікавився лівим захисником Тоттенхема Денні Роузом.

Захисник Тоттенхема Денні Роуз може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1. За інформацією France Football, англійцем активно цікавиться Марсель.

Роуз покине Тоттенхем, Алдервейрелд залишається

Раніше повідомлялось про інтерес зі сторони ПСЖ, але парижани узгодили трансфер Хуана Берната з Баварії.

Цього літа Марсель прагнув підписати форварда Ніцци Маріо Балотеллі, але перехід у підсумку зірвався.

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Трансфери Денні Роуз Денні Роуз Тоттенхем Тоттенхем Марсель Марсель Франція Трансфери Чемпіонату Англії
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