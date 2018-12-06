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Роуз: Грати на Уемблі – більше не честь, хочемо переїхати на новий стадіон

16:59 681 Читать на русском
Роуз: Грати на Уемблі – більше не честь, хочемо переїхати на новий стадіон
Денні Роуз / Фото: Sky Sports

Захисник Тоттенхема Денні Роуз гостро відреагував на низьку відвідуваність матчу проти Саутгемптона. З 90 тисяч місць на Уемблі заповнена була лише третина.

"Тут вже не так чудово. Більше не відчуваю, що грати на Уемблі – це честь.

Тоттенхем переграв Саутгемптон і вийшов на 3-тє місце в АПЛ

Ми всі хочемо потрапити на новий стадіон. Сподіваюся, це не займе багато часу.

Ми розчаровані тим, що процес затягнувся. Залишилося не так багато, тому сподіваємося зіграти на новому стадіоні в найближчі пару місяців.

Атмосфера трохи тиха. Розумію, що уболівальникам далеко добиратися до Уемблі, але була зафіксована найнижча відвідуваність. Це говорить багато про що", – цитує Роуза Daily Mail.

Англія15 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Саутгемптон: Середа 05 грудня 2018

Тоттенхем
Матч завершено
3 : 1
Саутгемптон
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Теги
Англія Тоттенхем - Саутгемптон Уемблі Денні Роуз Денні Роуз Тоттенхем Тоттенхем
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