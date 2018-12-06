Роуз: Грати на Уемблі – більше не честь, хочемо переїхати на новий стадіон

Захисник Тоттенхема Денні Роуз гостро відреагував на низьку відвідуваність матчу проти Саутгемптона. З 90 тисяч місць на Уемблі заповнена була лише третина.

"Тут вже не так чудово. Більше не відчуваю, що грати на Уемблі – це честь.

Тоттенхем переграв Саутгемптон і вийшов на 3-тє місце в АПЛ

Ми всі хочемо потрапити на новий стадіон. Сподіваюся, це не займе багато часу.

Ми розчаровані тим, що процес затягнувся. Залишилося не так багато, тому сподіваємося зіграти на новому стадіоні в найближчі пару місяців.

Атмосфера трохи тиха. Розумію, що уболівальникам далеко добиратися до Уемблі, але була зафіксована найнижча відвідуваність. Це говорить багато про що", – цитує Роуза Daily Mail.