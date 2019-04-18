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Роуз: Чому б Тоттенхему не виграти Лігу чемпіонів?

20:07 152 Читать на русском
Роуз: Чому б Тоттенхему не виграти Лігу чемпіонів?
Денні Роуз / Evening Standard

Захисник Тоттенхема Денні Роуз прокоментував вихід "шпор" до півфіналу Ліги чемпіонів.

4’ Рахім Стерлінг
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
 
Сон Хин Мін 7’
Сон Хин Мін 10’
Фернандо Льоренте 76’
4’ Рахім Стерлінг
7’ Сон Хин Мін
10’ Сон Хин Мін
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
76’ Фернандо Льоренте

"Тоттенхем розпочав Лігу чемпіонів дуже погано. Ми з великими проблемами вийшли з групи, здобувши нічию в останньому матчі проти Барселони.

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"Шпори" перемогли потенційного чемпіона Німеччини Борусію Д і потенційного чемпіона Англії – Манчестер Сіті. Тоттенхем мав найважчий шлях до півфіналу, і ми сповнені впевненості.

Чи можемо ми виграти Лігу чемпіонів? Чому ні? Ми вже у півфіналі, і подивимось, як буде далі. Зараз Тоттенхем перебуває у відмінному становищі.

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Ми пройшли важкий шлях у Лізі чемпіонів і наш тренер очікує перемогу проти усіх суперників як в Англії, так і в Лізі чемпіонів. У півфіналі нічого не зміниться. Ми з нетерпінням чекаємо цього і нікого не боїмося", – розповів Роуз у коментарі Evening Standard.

Нагадаємо, що Тоттенхем у божевільному матчі поступився Манчестер Сіті (4:3), однак пройшов у наступну стадію Ліги чемпіонів завдяки правилу виїздного гола.

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Теги
Ліга чемпіонів Тоттенхем Тоттенхем Манчестер Сіті - Тоттенхем Денні Роуз Денні Роуз
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