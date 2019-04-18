Роуз: Чому б Тоттенхему не виграти Лігу чемпіонів?

Захисник Тоттенхема Денні Роуз прокоментував вихід "шпор" до півфіналу Ліги чемпіонів.

"Тоттенхем розпочав Лігу чемпіонів дуже погано. Ми з великими проблемами вийшли з групи, здобувши нічию в останньому матчі проти Барселони.

Сіссоко не знав про вихід Тоттенхема у півфінал Ліги чемпіонів – конфуз дня

"Шпори" перемогли потенційного чемпіона Німеччини Борусію Д і потенційного чемпіона Англії – Манчестер Сіті. Тоттенхем мав найважчий шлях до півфіналу, і ми сповнені впевненості.

Чи можемо ми виграти Лігу чемпіонів? Чому ні? Ми вже у півфіналі, і подивимось, як буде далі. Зараз Тоттенхем перебуває у відмінному становищі.

Манчестер Сіті – Тоттенхем: один з найкращих матчів в історії ЛЧ, тріумф VAR, провал Ляпорта та елітний футбол від Сона

Ми пройшли важкий шлях у Лізі чемпіонів і наш тренер очікує перемогу проти усіх суперників як в Англії, так і в Лізі чемпіонів. У півфіналі нічого не зміниться. Ми з нетерпінням чекаємо цього і нікого не боїмося", – розповів Роуз у коментарі Evening Standard.

Нагадаємо, що Тоттенхем у божевільному матчі поступився Манчестер Сіті (4:3), однак пройшов у наступну стадію Ліги чемпіонів завдяки правилу виїздного гола.

Викинути на вітер 1,660 мільярда євро, або Як розвести 2 топ-клуби в ЛЧ на 812 млн і стати (не) найбільшим невдахою