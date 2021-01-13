"Я вже підписав контракт з волгоградською командою. Головний тренер Олександр Хацкевич знає мене по грі в Україні. Коли він був головним тренером Динамо, я грав у резервній команді Шахтаря.

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Цей перехід – заслуга Мамукі Джугелі, який привіз мене з України до Португалії. Дякую йому за це. Я вважаю, що виправдаю цю довіру хорошою грою на полі. Ротор домовився з моєю командою Насьонал про оренду на шість місяців. Однак після цього я не хочу повертатися до Португалії, і договір також передбачає викуп мого трансферу", – цитує Арабідзе Transfermarkt.

Нагадаємо, Гіоргі виступав за Шахтар з 2015 по 2018 роки. За головну команду дебютував 27 жовтня 2015 р., вийшовши у стартовому складі в кубковому матчі проти Тернополя. 30 жовтня вперше зіграв у Прем'єр-лізі, з'явившись на полі замість Фреда на 75-й хвилині зустрічі проти Зорі. В липні 2018-го перейшов у португальський Насьонал. Минулий сезон Арабідзе провів у другій турецькій лізі, виступаючи за Аданаспор на правах оренди.

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