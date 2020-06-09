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Ротен знищив Тьяго Сілву: "Він ніколи не був як Рамос або ван Дейк"

21:36 412 Читать на русском
Ротен знищив Тьяго Сілву: "Він ніколи не був як Рамос або ван Дейк"
Тьягу Сілва / AFP

Колишній хавбек збірної Франції Жером Ротен звинуватив капітана і лідера ПСЖ Тьягу Сілву в тому, що бразилець завжди більше любив гроші, аніж свій клуб.

"Його від'їзд має сенс, бо хоч він і дав багато клубу, але припускався серйозних помилок, за які несе відповідальність, особливо будучи капітаном команди і заробляючи чималу зарплату.

Два клуби-невдахи Ліги 1 можуть залишитись у елітному дивізіоні чемпіонату Франції

Він ніколи не був подібний до Рамоса чи ван Дейка. Ніде більше він не заробив би таких грошей, які отримував у Парижі. Він хороший гравець, але ментально обмежений. ПСЖ, який зіграв практично неперевершено у Франції, залишив після себе аромат незавершеного завдання. Хоча у нього ще є останній шанс.

Коли ви платите так багато гравцеві, ви сподіваєтесь, що він також впливатиме на тих, хто його оточує. Сілва весь рік плакав, вимагаючи покращення свого контракту і навіть підключив до цього свою дружину. А потім став першим, хто не погодився на зменшення зарплатні через кризу, викликану пандемією", – цитує Ротена видання AS.

Нагадаємо, 35-річний бразилець мав покинути команду після завершення сезону, але коронавірус вніс свої корективи. Керівництво чинного чемпіона Франції вирішило залишити капітана на матчі Ліги чемпіонів, які заплановані на серпень і продовжило з ним контракт ще на два місяці.

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Тьягу Сілва Тьягу Сілва Серхіо Рамос Серхіо Рамос Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк ПСЖ ПСЖ Франція
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