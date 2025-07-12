"Прийшов новий тренерський штаб, Полісся нібито мало б бути активним на трансферному ринку. По тому, що ми бачимо, по суті підсилення тільки в атаці.

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Прийшов Філіпов, Гайдучик, але якоїсь мегаактивності немає. Лише на фоні чуток ми бачили інформацію, що Ротань хотів перетягнути з собою ще кількох футболістів з Олександрії.

За моєю інформацією, спортивний директор В'ячеслав Шевчук не дав Ротаню дозвіл, оскільки його бачення ситуації – те, що їм не треба затарюватися, а потрібно більше вирощувати і продавати футболістів, бо і так достатньо гравців", – сказав Ігор Бурбас на ютуб-каналі BurBuzz.

Нагадаємо, що Руслан Ротань влітку змінив Олександрію на Полісся і вже активно готує команду до нового сезону.

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