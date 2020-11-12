"Що стосується тренувального процесу, то тренерський штаб задоволений виконаною роботою. Ось тільки через коронавірус постійно вибувають наші футболісти, є травмовані, тому на сьогодні в нас вимальовується мало не нова команда. Але ми розуміємо ці проблеми й працюємо з ними.

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Ми намагаємося не забувати про рейтинг країни й зробимо все, щоб заробити шість очок, проте на першому місці буде стояти структура нашої гри, якість дій підопічних. Над цим ми й працювали останніми днями. З огляду на наш склад, ми хочемо від хлопців більшого розуміння нашої гри й підготовки до наступного відбірного циклу", – цитує Ротаня прес-служба УАФ.

Нагадаємо, за два тури до фінішу відбіркового турніру збірна України U-21 достроково втратила шанси на вихід у фінальну стадію Євро-2021. Проте на наших футболістів все ж очікують протистояння з командами Мальти (13 листопада) та Північної Ірландії (17 листопада).

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