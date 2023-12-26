"Ми робимо ставку на молодих гравців. Хочеться, щоб у майбутньому ми стали сильною командою з амбіціями. Робота триває, працювати є над чим.

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А щодо результату... Побудувати команду за 4-5 місяців просто неможливо. На це потрібен час. А коли твої підопічні, майже вся команда, – це молоді футболісти – вдвічі складніше. Потрібно терпіння і багато праці. Теорія і практика.

Гравець має чітко виконувати настанови тренерського штабу. І нічого дивного немає, якщо футболіст помиляється. Це нормально. Завдяки таким помилкам зростає і команда, яку тренерський штаб хоче бачити у кінцевому результаті. На даному етапі оцінювати команду ще дуже зарано. Але, ми сподіваємося, навіть впевнені, що футболісти будуть покращувати якість своєї гри і прогресувати", – цитує Ротаня офіційний сайт "містян".

Нагадаємо, на зимову паузу Олександрія пішла на одинадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 16 очок. Команда здобула у сезоні 4 перемоги, 4 нічиї і зазнала 8 поразок.

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