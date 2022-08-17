"Не знаю. Може, я й був у списках СК Дніпро-1, але на мене ніхто не виходив з пропозицією очолити цей клуб.

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Думаю, це були просто чутки", – сказав Ротань у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, наприкінці червня у ЗМІ з'явилась інформація про те, що керівництво "спортклубівців" готове запропонувати посаду наставника Ротаню. Дніпряни, буцімто, були навіть не проти, щоб 40-річний фахівець поєднував свої обов'язки з роботою у молодіжній збірній України. В результаті команду очолив тренер Металіста Олександр Кучер.

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