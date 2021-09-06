"Не хотілося б говорити про якісь відсотки виконаного плану на гру у матчі з Сербією. Головне, що на цей поєдинок команда вийшла єдиним колективом. Так, під кінець матчу не все виходило, почали грати на утримання рахунку, але півтора тайму хлопці виконували все те, що від них вимагалося. Колектив бився за результат і віддавав для цього всі сили, це було видно по хлопцях у роздягальні після гри.

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Щодо збірної Вірменії... Як і всі мешканці півдня, вони добре почуваються з м'ячем, це видно по їхніх матчах, які ми переглядали. При цьому вони непогано почуваються в цьому компоненті як у захисті, так і в атаці. Тому ми повинні постаратися позбавити суперника їхнього головного козиря.

Ми ще зі свого першого збору намагаємося прищепити команді контроль м'яча, приділяємо велику увагу пресингу. Думаю, не за горами зустріч і з тренером національної збірної Олександром Петраковим. Ми обов'язково поспілкуємося, почуємо його бачення розвитку збірних. Але взагалі це процес не одного дня.

Молодіжка обіграла одного з головних своїх конкурентів у відборі, проте жодних очікувань у нас немає. Ми налаштовуємося на кожну наступну гру. Сербію ми вже забули, попереду – відповідальний матч із Вірменією", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч з вірменами відбудеться завтра, 7 вересня, у Ковалівці. Початок зустрічі о 19:00.

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