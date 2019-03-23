Ротань здобув другу поспіль перемогу на чолі молодіжної збірної України

"Синьо-жовті" виявилися сильнішими за збірну Македонії U-21.

Міжнародний турнір Antalya Cup 2019

Україна (U-21) – Македонія (U-21) – 3:1

Голи: Вантух, 7, Смирний, 70, Топалов, 83 — (?), 85

"Синьо-жовті" без проблем розібралися з Македонією на міжнародному турнірі в Туреччині. Українці вийшли вперед вже у дебюті зустрічі. Гол на свій актив записав Вантух. По перерві Смирний подвоїв перевагу нашої команди, а згодом Топалов встановив розгромний рахунок.

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Македонія зуміла забити гол престижу, однак на більше її не вистачило. Таким чином, збірна молодіжна України здобула перемогу над однолітками з Македонії. До слова, це вже друга перемога поспіль Руслана Ротаня біля керма молодіжної команди "синьо-жовтих".

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