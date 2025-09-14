Наставник "вовків" Руслан Ротань зізнався, що потрібно його команді, аби перемагати суперників на кшталт Фіорентини.

– Ви зіграли з Фіорентиною та Динамо. Чи можете порівняти цих двох суперників? Адже Динамо незабаром гратиме з італійською командою у Лізі конференцій.

– З мого боку можу сказати лише одне: проти такої команди, як Фіорентина, потрібно витримувати її темп і інтенсивність, які вона задає.

Італійці напрацьовують це як на тренуваннях, так і у своєму конкурентному чемпіонаті. Щойно у нас з’явиться справжня конкуренція в чемпіонаті, ми зможемо легко перегравати такі клуби як Фіорентина, – сказав Ротань у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Полісся двічі поступилось Фіорентині (0:3, 2:3) у матчах раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Окрім того, зіркова команда Ротаня зазнала трьох поспіль поразок в чемпіонаті України, тому слова про "відсутність конкуренції" виглядають щонайменше дивними.

