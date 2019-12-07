Ротань: Збірна України може на рівних грати з найкращими командами континенту

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань високо оцінив роботу Андрія Шевченка на посаді наставника головної команди країни.

"Дуже приємно спостерігати за командою Андрія Шевченка. Я своїм підопічним завжди наводжу як приклад головну команду країни.

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Вона по праву здобула перше місце у своїй відбірній групі. І цього результату колектив досягнув завдяки розумінню й чіткому виконанню тренерських настанов. Молодіжній збірній у цьому плані потрібно ще додавати.

З огляду на те, як збірна України провела відбір, як зіграла проти чемпіонів Європи, – усе це обнадіює. Я не хочу зараз давати якісь прогнози або співати дифірамби, але зараз "синьо-жовті" можуть на рівних грати з найкращими командами континенту", – цитує Ротаня прес-служба УАФ.

Євро-2020: календар матчів збірної України

Нагадаємо, збірна України вийшла до фінальної частини Євро-2020, де зіграє в одній групі з Нідерландами та Австрією. Ще один суперник "синьо-жовтих" визначиться у плей-офф Ліги націй.