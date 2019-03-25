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Ротань: Збірна України – приклад для нашої молоді

06:30 386 Читать на русском
Ротань: Збірна України – приклад для нашої молоді
Андрій Шевченко і Руслан Ротань / Фото: ФФУ

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився враженнями від перемоги національної команди проти Португалії.

 

"Хочу поділитися своєю думкою про гру між Португалією та Україною. Було приємно спостерігати, як команда компактно і грамотно працює на футбольному полі і кожен футболіст знає, що робить.

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Хлопці, вітаю вас з хорошою грою, так тримати. Ви – приклад для нашої молоді. Браво", – написав Руслан Ротань на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, збірна України у першому турі кваліфікації до Євро-2020 вистояла в гостях у матчі проти збірної Португалії. Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Теги
Збірна України Україна Україна Руслан Ротань Руслан Ротань Португалія - Україна
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