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Ротань: З Шевчуком обговорили всі деталі, але без нього було незвично

10:20 370 Читать на русском
Ротань: З Шевчуком обговорили всі деталі, але без нього було незвично
Руслан Ротань / Фото: ФК Олімпік

Тренер Олімпіка Руслан Ротань, який керував діями команди в матчі проти Десни, поділився враженнями від поєдинку.

"Звичайно, коли є головний тренер, ти займаєшся своїми повноваженнями.

Олімпік – Десна – 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Потрібна була комунікація, але ми перед матчем все обговорили, кожну деталь. Але незвично звичайно", – цитує Ротаня офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, Шевчук був дискваліфікований на один матч через сварку з наставником Шахтаря Паулу Фонсекою.

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Україна18 тур

Олімпік - Десна: Неділя 09 грудня 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 1
Десна
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Теги
Олімпік Олімпік Олімпік - Десна В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Руслан Ротань Руслан Ротань
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