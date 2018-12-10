Ротань: З Шевчуком обговорили всі деталі, але без нього було незвично

Тренер Олімпіка Руслан Ротань, який керував діями команди в матчі проти Десни, поділився враженнями від поєдинку.

"Звичайно, коли є головний тренер, ти займаєшся своїми повноваженнями.

Олімпік – Десна – 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Потрібна була комунікація, але ми перед матчем все обговорили, кожну деталь. Але незвично звичайно", – цитує Ротаня офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, Шевчук був дискваліфікований на один матч через сварку з наставником Шахтаря Паулу Фонсекою.

УПЛ пішла на перерву – Шахтар став "зимовим чемпіоном"