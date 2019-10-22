Ротань: Якщо Лунін і Миколенко з’являться в молодіжній збірній, я буду тільки радий

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів про потенційне підсилення своєї команди гравцями національної збірної, а також запевнив, що його підопічні до останнього боротимуться за вихід на Євро-2021.

"Ми ще будемо спілкуватися з головним тренером першої збірної. Та на те вона й перша, щоб у її складі виступали найкращі вітчизняні виконавці. Тому це ми маємо допомагати кадрами головній команді країни, а не навпаки. Але якщо Лунін і Миколенко з’являться в молодіжній збірній, ми будемо цьому тільки раді.

Здаватися ніхто не збирається, упевнений, що вся боротьба ще попереду. Безумовно, ми хотіли іншого результату, тому цілком заслуговуємо на критику.

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Не в якості виправдання, але скажу, що наш шлях важкий, ми кардинально змінюємо схему гри, тому важко так швидко футболістів до цього привчити. Для них це все нове. Але, повторюся, ми не відмовляємося від боротьби, молодіжка хоче бути на чемпіонаті Європи. Вірю, що в нас може це вийти.

Наш футбол відрізняється від того, який виконавці демонструють у своїх клубах. Тому чим довше ми разом, тим краще хлопці починають виконувати наші вимоги. Але хотілося б, аби гравці швидше переключалися на матчі збірної, про що я завжди їх прошу. І чим раніше вони це зрозуміють, тим краще буде для всіх нас", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, у відборі до Євро-2021 молодіжна збірна України поступилася Румунії та Фінляндії, а також обіграла Мальту. Команда Ротаня наразі посідає 4 місце у своїй групі, поступаючись Данії, Фінляндії та Румунії. 15 листопада молодіжна збірна України зіграє домашній матч проти Данії.

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