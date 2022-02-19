"Якщо поглянути на результат, я б себе вигнав. Я отримав справедливу критику. Це нормально, це робить мене сильнішим. Але я думаю інакше. Величезна подяка Андрію Шевченку, який бачив мою роботу в зовсім іншому напрямі, і президенту УАФ Павелку, який теж довіряв і бачив, що я готую кадри для національної збірної.

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Я вже багато про це говорив і досі думаю, що молодіжна збірна повинна готувати гравців для національної команди. Ось навіть є приклад сьогодні – молодий Михайло Мудрик. Ми боремося за вихід на Євро, попереду важливі матчі з Вірменією і Францією, але головний тренер бачить його в національній збірній. Ми із задоволенням його віддаємо. Це правильно, так і повинно бути.

До критики я спочатку був готовий, я це розумів. Те, що мені хотілося в молодіжній збірній створити, це потрібно було ламати все. При будівництві тебе будуть багато критикувати, буде багато нюансів проти тебе, але потрібно йти і не сходити з цього шляху. Потрібно вилазити з ситуації, якою б вона не була", – заявив Ротань в інтерв'ю SportArena.

До слова, Руслан очолив молодіжку збірної України у грудні 2018 року. У статусі головного тренера він провів вже 30 поєдинків.

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