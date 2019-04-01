Ротань: Я кайфував від гри збірної України в матчі з Португалією

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував початок відбіркового циклу Євро-2020 для національної команди.

"Від гри нашої команди в Португалії я навіть десь кайфував, футболісти діяли впевнено. З Люксембургом, звичайно, було нервово, але найголовніше, що "синьо-жовті" здобули три очки. Збірна України зараз лідер групи. У футболістів молодіжної збірної є, з кого брати приклад.

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У 2015 році я грав проти Люксембурга і знаю, що це непроста команда. А зараз люксембуржці стали ще сильнішими. Давайте подивимося в кінці відбіркового турніру, у кого збірна Люксембурга ще відбере очки.

Не буду оригінальним, але в такій групі до кожного матчу потрібно ставитися з повною відповідальністю. Звичайно, найближчий суперник, збірна Сербії, дуже сильний, тому потрібно думати тільки про неї, а вже потім переключитися на непоступливий Люксембург", – цитує Ротаня Команда 1.

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