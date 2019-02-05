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Ротань: Вже немає бажання виходити на поле

23:11 277 Читать на русском
Ротань: Вже немає бажання виходити на поле
Андрій Шевченко і Руслан Ротань / Фото: ФФУ

Наставник молодіжної збірної України розповів про особливості тренерської роботи.

"Я повинен дивитися і робити аналіз. Ставити оцінку – це не моя робота. Моя робота – спілкуватися з футболістами, дивитися, як вони виглядають на футбольному полі.

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Вже немає бажання самому виходити на футбольне поле. Не потрібно чіпати те, що було. Потрібно дивитися вперед. У мене є інша робота, поки трохи незвична, але з часом буду до неї звикати і рухатися далі", – цитує Ротаня офіційний сайт Динамо.

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Теги
Збірна України Україна U-21 Україна U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань
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