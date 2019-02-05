Ротань: Вже немає бажання виходити на поле

Наставник молодіжної збірної України розповів про особливості тренерської роботи.

"Я повинен дивитися і робити аналіз. Ставити оцінку – це не моя робота. Моя робота – спілкуватися з футболістами, дивитися, як вони виглядають на футбольному полі.

Українець феєрить за Мілан – гол-красень у ворота Динамо, перемога на юнацькому турнірі та Шева-стайл

Вже немає бажання самому виходити на футбольне поле. Не потрібно чіпати те, що було. Потрібно дивитися вперед. У мене є інша робота, поки трохи незвична, але з часом буду до неї звикати і рухатися далі", – цитує Ротаня офіційний сайт Динамо.

Відбір до Євро-2020: матчі проти Сербії та Люксембургу збірна України зіграє на Арені Львів