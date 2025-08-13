Захисник Полісся Богдан Михайліченко не зможе допомогти команді у важливих матчах.

Богдан Михайліченко пропустить два наступні матчі Полісся в єврокубках через дискваліфікацію, повідомляє прес-служба клубу.

Захисник отримав червону картку наприкінці першого поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА проти угорського Пакша та був відсторонений на два матчі.

У поточному єврокубковому сезоні Михайліченко вже провів три зустрічі у складі Полісся, а також відзначився голом у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації проти Санта-Коломи.

