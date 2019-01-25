Ротань: Всі збірні працюють під національну команду

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань розповів про комплектацію команди.

"Ми будемо стежити за гравцями. Я впевнений, що ті хлопці, на яких ми розраховуємо, нам допоможуть. Смикати їх зараз немає сенсу, потрібно, щоб вони віддавали всі сили, готуючись в своїх командах. Список кандидатів у нас великий. На початку лютого почнуться другі збори команд, і ми поділимося на групи, де одна група поїде до Туреччини, інша – в Іспанію і подивимося потенційних гравців, а потім вже сформуємо списки.

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Я дуже розраховую і на тих хлопців, які старші. Чеберко і Луньов – на них дуже розраховую, бо добре знаю цих футболістів по Дніпру. У той же час, хочеться, щоб і футболісти молодші також пробували свої сили в молодіжній збірній. Наприклад, як Мудрик в Шахтарі і Попов, який грав у молодіжній збірній.

Головне завдання – йти нога в ногу з національною збірною, потрібно підтримувати їх інтереси. Прекрасно розумію, що всі збірні повинні працювати на національну команду. План ясний і я готовий його виконувати і співпрацювати. Звичайно, про результати молодіжної збірної теж не можна забувати, вони дуже важливі, я розумію свою відповідальність, яка лежить на мені і моїх помічників. Це величезний виклик, це драйв, завжди було в моїй крові, це мені подобається", – сказав Ротань каналу Футбол 1.