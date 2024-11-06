"Геннадій Буткевич в інтерв’ю Дімі Поворознюку сказав, що Імада Ашура готували головним тренером другої команди Полісся. Ми ж також вміємо чути, бачити й читати те, що поміж рядків.

Ротань знайшов негатив у лідерстві Олександрії – перемога над Поліссям матиме серйозні наслідки для гравців

Головним же кандидатом на посаду головного тренера Полісся влітку був інший фахівець, якому очолити Полісся завадила Олімпіада. Фахівець, який в неділю обіграв Полісся з командою, бюджет якої у декілька разів нижчий, за бюджет Полісся. З командою, в основному складі якої зіграли три футболісти, що виявилися непотрібними Поліссю – Кравченко, Шабанов і Козак", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, після 12-ти турів Олександрія ділить першу сходинку в УПЛ з Динамо, поступаючись киянами лише за додатковими показниками. Полісся йде четвертим.

Олександрія вирвала перемогу над Поліссям – прохід Безерри в стилі Мессі завдав житомирянам першої поразки в сезоні