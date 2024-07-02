Оскільки Олімпіада не перебуває у юрисдикції ФІФА, клуби можуть не відпускати на турнір своїх гравців. Також існують вікові обмеження – до заявки можна включати гравців із категорії U-23, але можливі три виключення.

Зоря відпустить свого лідера на Олімпіаду за однієї умови

Руслан Ротань став першим тренером, який вивів Україну на ОІ. Зараз його штаб активно працює над тим, щоб зібрати сильний склад. Поки тривають переговори з клубами УПЛ, щоб ті відпустили своїх лідерів, наставник уже повністю визначився з гравцями для позавікового слота.

За інформацією ТаТоТаке, останнім гравцем у олімпійській збірній, який народився раніше ніж у 2001 році, має стати Олександр Назаренко з Полісся (житомирський клуб своєї відповіді ще не дав). Два інших старші футболісти – це Дмитро Криськів (Шахтар) та Максим Таловєров (ЛАСК).

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