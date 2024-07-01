Делегація Руха вирушила до Словенії на збори, однак деякі гравці поїдуть до розташування олімпійської збірної України, яка в липні-серпні змагатиметься на Олімпіаді.

У делегацію Руха, яка виїхала до Словенії, потрапили одразу 32 гравці, повідомляє Sport.ua. Серед них і новачок команди Ігор Краснопір. Інший новачок, Наджееб Якубу, приєднається до команди вже у Словенії.

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Руслан Ротань розраховує на трьох гравців Руха в олімпійській збірній України: Ігоря Краснопіра, Олексія Сича та Олега Федора. Вони тиждень тренуватимуться під орудою Віталія Пономарьова, а потім вирушать в розташування олімпійської збірної, яка наприкінці липня візьме старт на Олімпіаді у Франції.

До слова, збірна України на Олімпіаді розпочне участь 24 липня матчем проти Іраку, 27-го липня зіграє проти Марокко, а 30-го – з Аргентиною.

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