"Напевно, гру можна охарактеризувати як нервову. Якість поля була не найкращою, важко було демонструвати всі свої сильні якості. Але важливо, що було бажання перемогти, за це я можу тільки подякувати своїм хлопцям. Пенальтистів призначає тренерський штаб, але при цьому ніхто не забороняє імпровізувати. Хто краще готовий, той може сам узяти на себе ініціативу.

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Який момент був ключовим? Напевно, вихід на поле Цітаішвілі. Після цього швидкість нашої гри збільшилася. Думаю, він заслужив своєю роботою на момент, який надалі призвів до вирішального гола у ворота румунів. Можу тільки адресувати компліменти нашому півзахиснику.

Адріан Муту правильно сказав, що гра була рівною, кожен із суперників хотів перемогти, але удача посміхнулася нам. Фарт у футболі грає не останню роль. Згадайте хоча б наш поєдинок з данцями, коли ми пропустили на 95-й хвилині. Ось нам і повернулися борги", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

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