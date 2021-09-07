"Був важкий матч, але ми самі його ускладнили. Пишаюся хлопцями, тому що у них є дух, завдяки чому такі ігри вириваються. У минулому відбірковому циклі ми тринькали багато моментів, але зараз, коли м'яч не йде у ворота або щось не виходить, хлопці на характері грають до кінця.

Україна U-21 – Вірменія U-21 – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні було багато позитивних моментів. Не сподобалося, коли ми виходили через середні передачі на великі відстані. Через це і пропустили. Забили швидкий м'яч і подумали, що м'яч закінчився. Це виявилося для нас проблемою.

У Сербії я був більше впевнений в хлопцях. Вони заслужили ту перемогу і показали якісний футбол. Сьогодні в перерві сказав, що такі матчі потрібно закривати на 20-й хвилині, а далі отримувати задоволення від гри. Складний матч, але перемога є перемога.

Які позиції вимагають посилення? Конкуренція завжди додає якості в грі. Але насправді ми не так багато зіграли цим складом. Провели мало тренувань. Якби їх було більше, футбол був би більш якісним", – зазначив Ротань у ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, молодіжна збірна України обіграла Вірменію (2:1) та стала лідером групи H за вихід на Євро-2023.

Україна перемогла Вірменію у домашньому матчі відбору Євро-2023 U-21 – команда Ротаня вийшла на першу позицію в групі