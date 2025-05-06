У наставника олександрійців Руслана Ротаня влітку закінчується контракт з клубом. Попри інформацію про інтерес з боку Шахтаря, Металіста 1925 та клубів з Саудівської Аравії, Руслан Ротань може залишитися в Олександрії, повідомляє Telegram-канал INSIDE UPL.

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Впродовж останнього місяця між клубом та тренером йдуть активні перемовини. Керівництво Олександрії хоче зберегти стабільність та виступати у єврокубках з нинішнім наставником.

Зазначається, що імовірність продовження угоди з Ротанем значно зросла останнім часом. Втім, фінальне рішення ухвалюватиме сам наставник. Раніше Руслан Ротань заявив, що зосереджений на виступах у поточному сезоні та визначиться зі своїм майбутнім пізніше.

До слова, наразі Олександрія посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ з 63-ма очками. Команда відстає від лідера чемпіонату, Динамо на 4 пункти.

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