Ротань: В Україні є хороші футболісти, треба їх розкривати

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань прокоментував успіхи футболістів команди U-20.

"Що стосується виконавців, які грають на ЧС і підходять для нашої команди, то ми, звичайно, за ними стежимо й розраховуємо на них.

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Ми ще раз пересвідчуємося, що в нашій країні є талановиті футболісти. Треба з ними працювати, відкривати їх. В України завжди були гарні гравці. Наше завдання – щоб після 21-го року ще більше футболістів заграло на високому рівні", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Збірна України U-20 здобула 2 перемоги у двох стартових турах і наблизилась до виходу в плей-офф.

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