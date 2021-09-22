"Без перебільшення – Де Дзербі фахівець високого рівня. Як у колишнього футболіста, у нього прекрасне розуміння футболу. Відзначив би і зміни в тренувальному процесі, де відкрив для себе багато новацій.

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Бачу, що під враженням і українські тренери. Звернув увагу, коли перебував на зборах з молодіжною збірною України, що Ротань в тренувальному процесі дещо перейняв у Де Дзербі. Вважаю, що це можна сприймати, як своєрідний комплімент для італійського фахівця", – поділився Судаков у коментарі офіційному сайту УПЛ.

Нагадаємо, Де Дзербі очолив Шахтар влітку цього року та вже вивів команду до групового етапу Ліги чемпіонів. Наразі "гірники" посідають 2 місце у чемпіонаті, відстаючи від Динамо на 3 пункти.

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