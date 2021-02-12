"На збори літали також тренери юнацьких команд. Ми тісно спілкувалися з Володимиром Єзерським, Сергієм Нагорняком і Олександром Петраковим. Усі разом побували в гостях у італійських фахівців зі штабу Андрія Шевченка. У минулому відбірному циклі до молодіжки викликалося чимало хлопців 2001-го й 2002 років народження, та ми завжди знаходили спільну мову щодо футболістів із тренерами цих вікових груп.

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Пріоритетом для всіх нас є національна збірна. Виклик гравців до цієї команди ніколи не обговорюється, а надто – не заперечується. Я завжди кажу хлопцям: "Проявляйте себе, і ми з моїми помічниками на руках віднесемо вас до головної команди країни, якщо вас туди покличуть". В усьому іншому в нас завжди розумний діалог.

Нинішній стан кандидатів у молодіжку виправдав наші сподівання. Найголовніше, що у них був шанс себе проявити. У підготовці й спарингах команд УПЛ узяли участь 82 українські футболісти молодіжного віку. Деякі із цих хлопців уже є гравцями основних складів своїх клубів, й у цьому ми бачимо великий прогрес порівняно з минулими роками. Так, багато в чому така довіра молоді пов'язана із загальним рівнем нинішнього чемпіонату України – клуби не так, як раніше, витрачаються на запрошення легіонерів. Сьогодні ми маємо більше футболістів з УПЛ, ніж два роки тому на цьому самому етапі формування молодіжки. І набагато більше, ніж, наприклад, 10 років тому, коли до молодіжної збірної викликали до 70% гравців із дубля.

У Туреччині відкрили для себе нові імена. Кілька нових хлопців потрапили до нашого розширеного списку, який наразі включає в себе близько 60-ти прізвищ", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

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