Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань потрапив у досить скрутну фінансову ситуацію через проблеми з державною фіскальною службою та Приватбанком.

"Я завжди думав, що якщо ти чесно заробляєш свої гроші, тобі нема чого боятися приходу правоохоронних органів. На жаль, я помилявся. 17 вересня слідча група Державної фіскальної служби з Києва розкрила мою комірку в Приватбанку і забрала звідти мої заощадження.

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Через кримінальне провадження, яке не має до мене жодного відношення. Не поставивши мене до відома. В результаті третина вилучених грошей "випарувалася" і не потрапила до протоколу вилучення. Я дізнався про те, що сталося... випадково, на наступний день!

Я був дуже пригнічений і засмучений останній місяць. Але завдяки злагодженій роботі, більшу частину грошей вчора вдалося повернути. А решта... в ДБР йде кримінальне розслідування (номер 62020100000001979), і я сподіваюся винних знайдуть.

Приватбанк, я дуже вами розчарований. Ви не цінуєте своїх клієнтів. Упевнений, що пограбувати мене без прямого сприяння ваших співробітників було неможливо! Спасибі друзям, які підтримували мене в цей складний період", – написав Ротань у своєму Instagram.

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