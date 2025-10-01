УПЛ продовжує відзначати героїв сезону 2025/26 і склала символічну збірну 7-го туру чемпіонату, а також назвала найкращого гравця та найкращого тренера. Традиційно це було зроблено разом з ведучими, експертами, коментаторами УПЛ ТБ та представниками провідних спортивних ЗМІ України.

"Закономірно, що вони перебувають на верху таблиці": Федецький про сюрпризи УПЛ, відсутність фаворитів і час для Полісся

Найкращим тренером 7-го туру колективним рішенням групи з 40 експертів було визнано Руслана Ротаня, який з Поліссям розгромив Верес (4:1).

Звання найкращого футболіста туру здобув центрфорвард Полісся Олександр Філіппов – автор двох голів у ворота рівнян.

Символічна збірна туру

Віктор Долгий (Олександрія)

Олександр Караваєв (Динамо)

Олег Горін (ЛНЗ)

Віктор Дубко (Оболонь)

Денис Мірошніченко (Карпати)

Олександр Андрієвський (Полісся)

Олександр Піхальонок (Динамо)

Бруніньйо (Карпати)

Денис Антюх (Металіст 1925)

Олександр Філіппов (Полісся)

Педрінью (Шахтар)

