Ротань: Сподобалось, що гравці збірної України U-21 викладались на полі

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань поділився враженнями від нічийного результату в товариському матчі проти Азербайджану (1:1).

"В останній раз я був у Баку в 2015-му. Зізнаюся, за цей час ваше місто дуже змінилось і здивувало мене в хорошому сенсі цього слова. Вдячні, що саме нас запросили на товариський матч.

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Гра не пройшла так, як ми очікували. З огляду на статус матчу, намагалися перевірити новачків в складі. Але тільки тайм ми змогли це зробити. Отримали дві червоні, залишилися в меншості. Мене порадувало, що мої хлопці викладалися на полі.

Азербайджанська команда діяла більш дисципліновано, була більш рухливою та компактною. Видно руку Обрадовіча, в минулих ваших матчах ми цього не бачили", – поділився Ротань в коментарі Azerisport.

Нагадаємо, збірна України U-21 розійшлась миром із Азербайджаном (1:1) попри два вилучення у складі "синьо-жовті".

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