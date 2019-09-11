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Ротань: Шапаренко – гравець високого рівня, не розумію, чому його критикують

11:38 967 Читать на русском
Ротань: Шапаренко – гравець високого рівня, не розумію, чому його критикують
Микола Шапаренко / фото: УАФ

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань оцінив рівень гри Миколи Шапаренка за "жовто-синіх".

17’ Дмитро Топалов
21’ Назарій Русин
40’ Богдан Лєднєв
83’ Георгій Цітаішвілі
 
17’ Дмитро Топалов
21’ Назарій Русин
40’ Богдан Лєднєв
83’ Георгій Цітаішвілі

"З Шапаренко все нормально. У перерві ми дізналися, що у нього забій м'яза, влучили по коліну. Але все нормально. Ми вирішили його замінити тільки, щоб поберегти футболіста.

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Згоден з тим, що Микола – гравець високого рівня. Він провів хороший матч і проти Фінляндії, і проти Мальти. Не розумію критики на його адресу після попереднього матчу. Його статистичні показники кажуть зовсім про інше. З Мальтою він довів свій клас.

Це дуже важливий для нас виконавець з досвідом виступів за національну збірну. Шапаренко – майбутнє збірної України. У разі відсутності Шапаренко його функції на себе може взяти Чеберко", – поділився Ротань у коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, що молодіжна збірна України розгромила мальтійців (4:0) в рамках відбору до Євро-2021.

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Микола Шапаренко Микола Шапаренко Збірна України U-21 Україна U-21 Україна U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань Україна U-21 - Мальта U-21
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