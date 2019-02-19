Ротань: Шахтарю буде складніше пройти Айтнрахт, аніж Динамо здолати Олімпіакос

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань поділився враженнями від матчів українських команд у Лізі Європи.

"Підопічні Олександра Хацкевича здобули складну, але дуже перспективну виїзну нічию в Піреї (2:2). Невеликий заділ у киян тепер є.

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Шахтарю, думається, буде складніше – хоча б тому, що другий поєдинок проти Айнтрахта відбудеться в Німеччині. Хоча в Харкові, діючи майже весь матч у меншості, "гірники" проявили характер, вирвавши нічию (2:2). А це багато чого варто в поєдинках такого рівня.

І взагалі, позитивних моментів у грі українських команд вистачало, тому я з оптимізмом буду чекати других матчів", – цитує Ротаня прес-служба ФФУ.

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