Ротань розповів, що закінчив кар'єру через сімейні обставини

Екс-капітан Дніпра та збірної України зізнався, що закінчив кар'єру через важку хворобу батька.

"Були варіанти, було велике бажання продовжити, але в один вечір я дізнався, що мій батько важко захворів. Вся увага переключилась на нього, в той період мені було не до футболу.

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Перша моя думка була – це вже кінець кар'єри. Я не міг тренуватися та шукати команду, і разом з тим доглядати за батьком, я обрав те, що для мене найважливіше", – сказав Ротань FootballHub.

Зазначимо, Ротань останні декілька місяців працює у тренерському штабі В'ячеслава Шевчука у донецькому Олімпіку. За часів кар'єри футболіста Ротань грав у складі Дніпра, Динамо та Славії.

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