Ротань розповів, чому відмовив Зорі та вирішив перейти у Славію

Екс-гравець збірної України Руслан Ротань розповів, що отримував пропозицію від Зорі, але вирішив приєднатись до Славії.

"Дійсно, мене кликали в Зорю. Я відмовився, тому що варіант зі Славією видався для мене більш цікавим. Адже вони грали в кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Навіть автобус офіційно не належить Дніпру", – Ротань розповів про ймовірну причину фінансової кризи клубу

До того ж я думав спробувати себе за кордоном, а в Україні хотів грати в Дніпрі, але всі ми знаємо, що з цією командою відбулося і відбувається донині. Тому варіант із Зорею у мене зірвався.

Я зателефонував генеральному директору, чесно сказав, що хочу перейти до Славії, подякував за добре ставлення до мене і за запрошення", – передає слова Ротаня 112.

Нагадаємо, нещодавно Ротань розпочав тренерську кар'єру та увійшову до штабу В'ячеслава Шевчука у донецькому Олімпіку.

Ротань розповів, чому пішов з Динамо