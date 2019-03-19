Ротань провів перше тренування на чолі молодіжної збірної України

Молодіжна збірна України розпочала повноцінну роботу на турецькому зборі, де візьме участь у міжнародному турнірі.

Підопічні Руслана Ротаня на збір до Туреччини дісталися вчора близько опівночі. А вже сьогодні провели два тренування. Ці заняття стали для екс-гравця збірної України першими на посаді головного тренера "молодіжки".

Ротань прокоментував підготовку до відбіркової групи на Євро-2021

Міжнародний турнір у Белеку проходитиме за коловою системою з двома винятками. Оскільки молодіжні збірні Латвії та Естонії (як і команди Казахстану та Македонії) потрапили до однієї групи у відборі до Євро-2021 (U-21), матчі між ними проводитися не будуть.

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Нагадаємо, что цей збір є одним з етапів підготовки команд до офіційних змагань. У відбірковому турнірі Євро-2021 українці стартують 6 вересня матчем з однолітками із Фінляндії.