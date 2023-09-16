Ротань проти Динамо – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 9-го туру
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру.
Матчі 9-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 3 днів: з 30 вересня по 2 жовтня включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Родзинкою туру стане протистояння Руслана Ротаня проти Динамо, в якому наставник Олександрії свого часу провів три сезони у якості гравця. Окрім того, цікаво буде подивитись на тренерську дуель Григорчука і Кривенцова, який повернувся в УПЛ, а також дізнатись, чи зможе Шахтар взяти реванш у Ворскли за поразку в останньому турі минулого сезону, яка коштувала місця в єврокубках вищезгаданому Ротаню і Ко.
30 вересня (субота)
Верес – ЛНЗ – 15:00
Шахтар – Ворскла – 17:00
Чорноморець – Зоря – 19:00
1 жовтня (неділя)
Минай – Оболонь – 13:00
Кривбас – Рух – 15:00
Колос – Полісся – 17:00
Динамо – Олександрія – 19:00
2 жовтня (понеділок)
СК Дніпро-1 – Металіст 1925 – 17:00
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