Матчі 9-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 3 днів: з 30 вересня по 2 жовтня включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Динамо має серйозні втрати перед матчем з Ворсклою – Луческу отримав невтішні новини з лазарету

Родзинкою туру стане протистояння Руслана Ротаня проти Динамо, в якому наставник Олександрії свого часу провів три сезони у якості гравця. Окрім того, цікаво буде подивитись на тренерську дуель Григорчука і Кривенцова, який повернувся в УПЛ, а також дізнатись, чи зможе Шахтар взяти реванш у Ворскли за поразку в останньому турі минулого сезону, яка коштувала місця в єврокубках вищезгаданому Ротаню і Ко.

30 вересня (субота)

Верес – ЛНЗ – 15:00

Шахтар – Ворскла – 17:00

Чорноморець – Зоря – 19:00

1 жовтня (неділя)

Минай – Оболонь – 13:00

Кривбас – Рух – 15:00

Колос – Полісся – 17:00

Динамо – Олександрія – 19:00

2 жовтня (понеділок)

СК Дніпро-1 – Металіст 1925 – 17:00

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