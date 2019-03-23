Ротань прокоментував першу перемогу на чолі молодіжної збірної України

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував перемогу над Північною Македонією.

"Вигравати приємно, але ми повинні бути з холодною головою. Хлопці – молодці. За віддачею ніяких претензій. Є ряд зауважень, над чим нам треба працювати і додавати. Першою перемогою задоволені, але їжі для роздумів нам достатньо сьогодні.

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Сьогодні ми трохи створили гольових моментів біля воріт суперника. Хотілося б створювати більше моментів, частіше контролювати м'яч. Ми почали рано вигравати, тому хлопці почали підсвідомо сідати назад. Будемо над цим працювати.

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Хочемо, щоб команда чітко тримала структуру і не звертала уваги на суперника, на те, що він намагається нас притиснути. Ми повинні дивитися на свою гру і видавлювати суперників подалі від наших воріт", – передає слова Ротаня офіційний сайт ФФУ.