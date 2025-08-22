– Це, напевно, найскладніший суперник у вашій тренерській карʼєрі? Чи були ще складніші?

– Я думаю, що ви поставили питання таке… (посміхається) Звісно, що найскладніший. За останні три роки суперник двічі грав у фіналі Ліги конференцій, минулого року доходив до 1/2 фіналу. Тому це рівень. Вони сьогодні показали цей рівень, забиваючи кожен момент, який був. Тому рахунок десь говорить про клас Фіорентини, але я хочу своїм хлопцям зробити десь комплімент. Вони не заслуговували на таку поразку з рахунком 0:3.

Ми, мабуть, заслужили, як мінімум, на один гол. Але поки що не залітає у ворота. Це є клас, над цим потрібно працювати. Якраз такі матчі дають, мабуть, дуже великий досвід – суперник сьогодні показав нам свій клас та майстерність.

– Перед грою вам довелося добряче поламати голову над лівим флангом захисту. Розкажіть про це детальніше.

– Так. Ми маємо проблему. У нас є червона картка Михайличенка, який був дискваліфікований на сьогоднішній матч. Ми думали, що цю позицію буде закривати Крушинський, але вчора на тренуванні він отримав травму, потягнув мʼяз. У нас не було іншого виходу, окрім як довіритися молодому Корнійчуку. Я його вітаю з дебютом, по-перше. Попри результат, він достойно виглядав, я вважаю. Такі матчі зроблять його та команду сильніше, – сказав Ротань для клубної прес-служби.

До слова, матч-відповідь між Поліссям та Фіорентиною відбудеться 28 серпня в Італії.

