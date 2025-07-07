"Непотрібно посипати голову попелом. Це збори, зрозуміло, що різні готовності й все таке. Що стосується гри й першого тайму, хоч і ми програвали 0:2, я не бачив великої проблеми. Так, були помилки в обороні, але це ті, які можна виправити.

"Прийшов – і майже відчуваєш себе своїм": Філіппов розкрив атмосферу в Поліссі під керівництвом Ротаня

От другий тайм мені зовсім не сподобався. У першу чергу настроєм. Ми не повинні так реагувати, якщо програємо 2:0, 3:0. Повинні гнути свою лінію, повинні, як мінімум, більше зусиль докладати, щоб старатися пресингувати. Мені дуже не сподобалася наша ситуація, коли 2:0 програєш, ти стаєш все гіршим, гіршим і гіршим. І дуже багато агонії, дуже багато неправильних рішень. Вони, в принципі, і привели до такого рахунку.

Це буде для нас корисний матч. Це в першу чергу у плані настрою і конкуренції. Я думаю, що в наступних матчах ми повинні стати сильнішими, як мінімум, якщо зробимо висновки. Це все можна виправити.

У принципі, що стосується першого тайму, він був нормальним. Ситуації були ігрові. Єдине, що в завершальній фазі ми повинні бути більш агресивними, повинні бути голодними до голів. Ми дуже легко доходили до третьої зони, однак не були агресивними там. Ухвалювали неправильні рішення. Коли рахунок став 2:0, ми почали неправильні рішення ухвалювати вже в обороні.

От психологія мені дуже не сподобалася. Після рахунку 2:0 попливли вниз і зовсім не вірили в перемогу. Це дуже погано і через це з гравцями у нас буде розмова", – розповів Ротань для прес-служби Полісся.

Додамо, що свій наступний товариський матч житомиряни проведуть 16 липня проти Академії Пушкаша з Угорщини.

Ротань вперше програв на чолі Полісся – житомиряни зазнали розгрому у другому спарингу за день