Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував гру півзахисника Бореля Томандзото та дебют Георгія Бущана за клуб після поразки від Руха (0:3) у 1/16 фіналу Кубка України.

– Сьогодні повноцінно дебютував Томандзото (вперше вийшов у стартовому складі – прим.), також дебютував Бущан. Як ви оціните гру цих гравців, а також, можливо, когось, хто отримує менше ігрового часу?

– Томандзото – перспективний гравець. У нього є якості, щоб вирости хорошим футболістом. Ми потроху підпускаємо таких гравців – це наше майбутнє. Цей матч – це його досвід, як і мій тренерський досвід. В матчі на Кубок ми повинні були виходити з кубковим настроєм, на жаль, сьогодні цього не сталося.

Що стосується Бущана – він тільки прийшов до нас у команду. Перш за все, ми працюємо над тим, щоб він зрозумів наші принципи. Є моменти в грі ногами, де нам ще дуже багато потрібно попрацювати, – сказав Ротань на прес-конференції.

Нагадаємо, що Бущан виступатиме за Полісся до кінця поточного сезону. Контракт 31-річного голкіпера належить саудівському Аль-Шабабу.

