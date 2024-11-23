"Як ставлюся до тих чуток, які Калюжного відправляють уже і в Динамо, і в Шахтар, і за кордон? І нам, і йому не потрібно зараз звертати на всі ці чутки увагу. У нас є поточні турнірні завдання, ми всі довкола них концентруємося.

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Якщо ж буде конкретна пропозиція, не маю сумнівів, що все буде правильно: керівництво та сам Іван розглянуть і ухвалять найкраще рішення.

Я розумію, що фахівці уважно стежили та продовжують стежити за Іваном, адже й по чемпіонату було видно, що це якісний і відповідальний футболіст. Те, що зараз є багато команд, які цікавляться Калюжним, це правда – і це не випадковість. Але всьому свій час – наразі в нас усі думки про найближчий тур", – сказав Ротань в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Калюжний провів за Олександрію 12 матчів, в яких забив 1 гол. Його контракт з лідером УПЛ чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його в 500 тисяч євро.

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