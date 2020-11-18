Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань, скоріш за все, продовжить співпрацю із молодіжкою.

Невдала кваліфікація на Євро-2021 не змусить УАФ шукати нового тренера для збірної України U-21.

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За інформацією metaratings, на майбутньому виконкомі УАФ не підніматиметься питання про зміну наставника команди. Ротань тренуватиме команду і впродовж наступного відбіркового циклу.

Нагадаємо, збірна України U-21 завершила кваліфікацію до Євро-2021 на третьому місці, набравши 16 очок.

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