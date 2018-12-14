Ротань продемонстрував дива орієнтування, взявши участь у челенджі з закритими очима

Тренер Олімпіка Руслан Ротань, який півроку тому завершив кар'єру гравця, не втратив футбольні навички.

Ротань прийшов у гості на Youtube-канал Sport MarketService і став героєм прем'єрного випуску програми "Футбік". Екс-гравець Дніпра та Динамо відповів на низку запитань і взяв участь у челенджі, де потрібно було із закритими очима та після декількох обертів влучити у ворота. Руслан впорався непогано.

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