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Ротань продемонстрував дива орієнтування, взявши участь у челенджі з закритими очима

15:44 205 Читать на русском
Ротань продемонстрував дива орієнтування, взявши участь у челенджі з закритими очима
Руслан Ротань / Олімпік

Тренер Олімпіка Руслан Ротань, який півроку тому завершив кар'єру гравця, не втратив футбольні навички.

Ротань прийшов у гості на Youtube-канал Sport MarketService і став героєм прем'єрного випуску програми "Футбік". Екс-гравець Дніпра та Динамо відповів на низку запитань і взяв участь у челенджі, де потрібно було із закритими очима та після декількох обертів влучити у ворота. Руслан впорався непогано.

Ротань назвав претендентів на звання найкращого гравця і тренера 2018 року в УПЛ

Повний випуск шоу (челендж дивіться з 2:55):

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Руслан Ротань Руслан Ротань
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