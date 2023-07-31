"Перемога є перемога, для нашої молодої команди це було дуже важливо. Ви бачите, яких втрат ми зазнали у міжсезоння, тому я дуже задоволений молодими гравцями. Деякі з них зіграли свій перший матч, тому результат вдвічі задовольняє.

Скандальна поразка Кривбаса імені Вернидуба у відеоогляді матчу з Олександрією

З кожним днем та тренуванням ми повинні покращувати свою гру, це навіть не обговорюється – над цим треба працювати.

Чому не вдалось використати чисельну більшість і збільшити перевагу в рахунку? Скажімо так, є психологія – коли ти перемагаєш і хочеш її зберегти, а тим паче є молоді гравці, то на них чиниться дуже великий психологічний тиск. Вони бояться припуститися помилки, тому десь грають на утримання рахунку, не ризикують. Це молодість, це потрібно пройти.

Словесні перепалки між тренерськими штабами? Та я не знаю, це все емоції. У грі багато моментів не на чиюсь користь. Вони (Вернидуб і Ко, – прим.) апелювали щодо вилучення, я навіть не розумів. Був біля бровки – мабуть щодо вилучення", – цитує Ротаня Tribuna.

Нагадаємо, Кривбас мінімально поступився Олександрії, а Юрій Вернидуб протягом матчу активно висловлював своє невдоволення діями арбітра Ярослава Козика. Після непризначення пенальті на Хомченовському і вилученні Семотюка коуч криворіжців навіть хотів забрати команду з поля.

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